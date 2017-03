Kell a hely a pandáknak, 170 ezer embert telepítenek át Kínában

A kínai kormány az év elején fogadott el határozatot arról, hogy egy hatalmas, 27 ezer 134 négyzetkilométeres nemzeti parkot hoznak létre az óriáspandáknak három tartomány, Szecsuan, Kanszu és Sanhszi területén.



A tartományi határokon átívelő nemzeti park területének 74 százaléka, mintegy 20 ezer négyzetkilométer jut Szecsuanra, a pandákban leggazdagabb tartományra, ahol "hét várost és prefektúrát, és 19 megyét érint a projekt".



A szecsuani erdészet bejelentése azt sugallja, hogy a nemzeti pandapark létrehozása miatt bányák és erdőgazdaságok egész sorát zárják be. "Több mint 1900 bányában és erdőben 32 300 munkást és nyugdíjast érint az intézkedés" - olvasható a közleményben.



Szecsuanban már most is több pandarezervátum és egy pandakutató intézet működik. Az óriáspandák egyedül Kínában élnek, az ország jelképévé váltak. A vadon élő példányok számát 1864-re, a fogságban élőkét 471-re becsülik a hatóságok.