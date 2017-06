Kelemen Anna soványan várja a nyarat, aminek eltöltéséről 18+ karikás elképzelési vannak

A celeb legutóbb arról számolt be a Borsnak, hogy a nyár folyamán a szexuális élvezeteknek fog élni, és nem zárja be az ajtót a lányok előtt sem. Mint mondta, ezért is regisztrált több szexoldalra is - írják.

Ez a nyár az élményszerzésé. Élem az életem, és hagyom, hogy sodorjon az élet, az sem baj, ha bejárom az országot vagy Európát. Azt sem szégyellem, a finom biszexualitás része az életemnek, volt már néhány kellemes élményem nőkkel. És nagyon remélem, lesz is még. Amit a leginkább szeretek, az vi­szont a két nő és egy pasi felállás

- így nyilatkozott napokkal ezelőtt lapnak.Úgy tűnik, Kelemen Anna tényleg minden szinten felkészült a nyárra. A celeb ugyanis teljesen kivirult és nem mellesleg lefogyott, amit divatosan úgy lehetne megfogalmazni: bombatestű lett. A lapnak küldött pikáns fotó itt látható.Fogyásával kapcsolatban ugyan nem mondott sokat.

Sosem állok mérlegre, nem tudom mennyi volt a súlyom, de azt sem tudom, most mennyi

- válaszolta a lap kérdésére az egykori nyuszilány.