Kelemen Anna kicentizi, hogy mennyi ruha takarja, hogy ne töröljék az Instagramról

A celeb tudja, hogyan kényeztesse a negyvenezer követőjét az Instagramon, mostanában sorra posztolja a fehérneműs képeket, amik közül egyik-másik gyorsan el is tűnik a felületről, mert Annácska túl sokat is mutat magából - írja a Bors.Kelemen Anna most újra megpróbálkozott egy dögös képpel, ami alá azt írta, hogy reméli, ennyi ruha azért elegendő lesz ahhoz, hogy ne töröljék a képét. És igen, azért így is elég sokat megmutat.