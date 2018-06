Kávéba is keverhető brokkoliporral tennék egészségesebbé az embereket ausztrál tudósok

A jövőben azok is élvezhetik a brokkoli előnyös élettani hatásait, akik nem szeretik a zöldséget: ausztrál kutatók olyan brokkoliport fejlesztettek ki, amelyet kávék, turmixok, levesek készítéséhez és sütéshez is lehet használni.



A CSIRO tudományos kutatóintézet tudósai a port a bolti árusításhoz nem elég szép, de jó minőségű brokkoliból készítették, amely egyébként csak kárba ment volna.



Egy melbourne-i kávézóban próbaképpen már be is vezették a brokkolis lattét, bár a visszajelzések vegyesek.



Két kávéskanálnyi brokkolipor egy adag brokkolinak felel meg, a rostok mellett B6-vitamint, E-vitamit és mangánt is tartalmaz. A kivonat azért is előnyös, mert az ausztrálok étrendjében kevés az egészséges zöldségféle - mondta el John Lloyd, a termék fejlesztésében közreműködő Hort Innovation cég vezetője.



"A kutatások szerint az átlag ausztrál nem fogyasztja el a naponta ajánlott zöldségmennyiséget, a brokkoliból készült por ezt pótolhatja" - fűzte hozzá.



A száz százalékos brokkolipor egész brokkoliból készül, olyan eljárással, amellyel megőrzik a friss zöldség természetes színét, aromáját és tápértékét.



Mary Ann Augustin, a CSIRO vezető kutatója emlékeztetett arra, hogy a brokkoli fehérjében és rostokban gazdag, bioaktív fitokémiai összetevői miatt ideális alapanyag egy porított termékhez, amellyel a termelők növelhetik piaci kínálatukat.