Kautzky Armand elárulta, mitől retteg

A TV2 Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsorában derült fény egy meglepő dologra a színésszel kapcsolatban - írja a BorsOnline. Talán nem is gondolná senki, de Kautzky Armand utálja a gyümölcsöket, nem is csak utálja, egyenesen retteg tőlük.Felesége el is mesélte, hogy férje egyszer még a kocsiból is kiszállt, amikor a gyerekek edzésre menet előkaptak néhány banánt a táskáikból. De olyan is történt, hogy miután ő egy almát elfogyasztott reggel, a hitvesi csók elmaradt Kautzkytól.