Katus Attila lánygyermeket szeretne

Katus Attila igyekszik az unokahúgával sok időt tölteni, hiszen már nagyon dolgozik benne, hogy ő maga is apává váljon. Családcentrikus létére alig várja, hogy gyermeke szülessen.



Járja az országot, aerobik órákat tart, és tanácsokat ad rajongóinak. Fontosnak tartotta azt is, hogy a Fiatal Családosok Klubja és a KidsOasis szervezésében létrejövő Egészségfalók pályázat mellé álljon, ezzel is népszerűsítve a családok körében az egészséges táplálkozást. A számos teendője mellett most már úgy érzi, elérkezett az idő, hogy a magánéletében is sikert érjen el.



– Minden hétköznap és hétvégén is edzéseket tartok, így év közben nem tudok olyan gyakran Pécsre a családomhoz elmenni. Nyáron a nyugodtabb időszak miatt több programot tudunk szervezni, a Balaton a találkozási pontunk, a szüleim és testvérem családja is eljön. Télen pedig két hétre hazamegyek szülőotthonomba a karácsonyi időszakra. Akkor a volt gyerekszobámba bevonulok, nosztalgiázom, és élvezem az együtt töltött időt. A nyugalmat, az otthon melegét és egy kicsit a régi életemet hozza vissza, amikor együtt van mindenki. Ilyenkor természetesen mindig eszembe jut, hogy lassan most már nekem is jó lenne ezt létrehozni. Úgy érzem, ez lesz a következő lépés az életemben. Az unokahúgommal és az unokaöcséimmel megpróbálok minél több időt tölteni. Érdekes, hogy egy lány érkezése még nagyobb békességet, új energiákat teremtett a családban. Ő a szívünk csücske mindannyiunknak. Én is elsőként kislányt szeretnék majd, de természetesen fiúnak is nagyon örülnék, mivel a lényeg, hogy egészséges legyen.