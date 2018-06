Katinka legyőzte a félelmét, és levetette magát a hídról

– Iszonyatosan féltem. Egyszer vissza is kellett másznom a korláton és újrakezdeni... mindig az első lépés a legnehezebb de néha csak ugrani kell, ne engedd, hogy a félelem megállítson! - írta a videóhoz.Ez a videó is jelképezheti, hogy Katinka új életet kezdett. Ilyen extrém dolgokat nem nagyon láthattunk a közösségi oldalán, inkább csak az edzéseibe enged betekintést az olimpiai bajnok úszónő - írja a borsonline.hu A kommentelők között találjuk Bódi Sylvit is, aki egy dél-afrikai közös ugrásra invitálta Katinkát.– Ha kicsit több víz van alattad, akkor lehet jobban csalogatott volna... Nem hiszem el, hogy visszamásztál, de nagyon korrekt, hogy bevallottad és beleálltál! A lényeg, hogy végül legyőzted a félelmed, ledobtad a tested és még imádtad is! Irány Dél-Afrika!!! Ott 318 méterröl lehet ugyanezt előadni. Régi (rém)álmom!! Megcsináljuk? - írta Bódi Sylvi Katinka videojához.A hozzászólók közül többen féltették Katinkát az ilyen extrém dolgok bevállalásától, nehogy valami baja essen, a visszarántásnál megránduljon az izma, vagy más módon megsérüljön. Persze a kommentelők saját félelmeiket is megosztották: van aki ilyen ugrásnál a kötélszakadástól retteg, és van aki már két méterről is fél vízbe ugrani.