Kasszás Erzsit bolt közeli, mágikus élménnyel lepte meg Hajnóczy Soma - videó

Rengeteg átdolgozás és mém született az első reklámban felcsendült dalából, amit már Kasza Tibivel is elénekelt, és azóta már újabb részeket is láthattunk Kasszás Erzsi "életéből". A kétszeres bűvész világbajnok, Hajnóczy Soma is felfigyelt a nagy reklámzajra és felkérte Kasszás Erzsit alakító színésznőt, Balázs Andreát, hogy legyen a Soma Show vendége.- Kasszás Erzsi sokkolta a tévénézőket. Eléggé megoszlanak róla a vélemények, de az biztos, hogy nagyon kevés olyan ember van itthon, aki ne találkozott volna vele. Egy speciális trükkel csak neki készültem. Andival nagyon jó hangulatban telt a forgatást, örülök, hogy igent mondott a felkérésemre - mondta Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok a legújabb Soma Show rész kapcsán.Kíváncsi, hogy milyen a Kasszás Erzsi karakteréhez kitalált trükk, és milyen valójában az őt alakító színésznő? Nézze meg Soma legújabb videóját, amiben tényleg nincs semmi kamera trükk!