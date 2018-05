Kárpát-medence legszebb konyhakertjét keresik

Már kétszáznál is több település csatlakozott az április végi határidőig "A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű országos program idei felhívásához.



A kert jelentkezések azonban továbbra is folyamatosak, azokat változatlanul fogadják az egész Kárpát-medencéből, így a mostani még nem a végleges adat - közölte Kovács Szilvia karcagi alpolgármester, a mozgalom ötletgazdája az MTI-vel.



A tavasz folyamán a hazai önkormányzatoknak sok feladatuk volt az országgyűlési választások miatt, ezért érkeznek még most is jelentkezések, ráadásul a kései tavasz és az extrém meleg időjárás is megnehezíti a kertművelők munkáját - indokolta a csúszást a főszervező.



Az idén kiemelt téma: "A termőföld, a talaj védelme - a Riolittufa támogatásával" címet viseli. Ezzel próbálják kertművelők érdeklődését felkelteni, miként lehet a műtrágyát természetes anyagokkal kiváltani.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az idén a legszebb konyhakertek bírálatnál előnyt jelent, ha a kertművelő minél több talajkímélő művelési, védekezési, vízgazdálkodási módszert alkalmaz, valamint tápanyag utánpótlást szerves, természetes talajjavító anyagokkal, például riolittufával végzi, vagy egyéb saját talajvédelmi módszereket alkalmaz.



Az országos mozgalom 2012-ben indult Karcagról helyi ötletként, mindössze 22 nevezéssel. Egy évvel később országossá bővült, akkor hatvan településről 939 nevezés érkezett. Tavaly imponáló évet zártak: 366 hazai és határaikon túli városban, faluban 2351 kertet neveztek.