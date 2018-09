Karibi karnevál New Yorkban: egymillióan mulattak az utcafesztiválon - galéria

Több mint egymilliónyian vettek részt hétfőn a New York Brooklyn negyedében rendezett hagyományos karibi karneválon.A felvonulással, parádéval, többféle kulturális rendezvénnyel gazdagított karnevált az 1930-as évek óta minden évben megrendezik, mindig a munka ünnepén, amelyet az Egyesült Államokban szeptember első hétfőjén tartanak.A karneválnak kezdetben New York Harlem negyede adott otthont, majd 1969-től Brooklyn lett az utcafesztivál helyszíne.Az egész napos karnevál a trinidadi rabszolgák felszabadítására emlékező menettel kezdődött, majd ezt követte a karibi térség országainak - köztük például Haiti, Barbados, Dominika, Jamaica, Grenada - hagyományos viseleteit és muzsikáját felvonultatók táncos menete. A színes zászlóerdőben vonulók között sokan álarcot viseltek, voltak, akik az arcukat festették ki, másokat különleges ékszerek díszítettek. A hangulat - az amerikai televíziók tudósításai szerint - a riói karneváléra emlékeztetett.A környező utcákat már vasárnaptól lezárták. Az idei karnevált különlegesen szigorú biztonsági intézkedések közepette tartották: 13 ellenőrző ponton lehetett bejutni, fegyvert és alkoholt nem lehetett bevinni, a rendőri jelenlét mindenütt érzékelhető volt.A mulatságot Andrew Cuomo, New York állam kormányzója nyitotta meg.