Karácsonyi nagykoncertet ad Gájer Bálint

Gájer Bálint neve mindenki számára jól ismert, hiszen Ő az ország "swing hercege", aki minden embert táncra perdít zenéjével és kitűnik eleganciájával.



A magyar "Swing'n Pop" zenei stílus meghonosítója december 21-én a MOM Sport Rendezvényközpontban ad koncertet harmadik nagylemezének, a "Swing karácsony"-nak a zenei anyagából. A decemberben polcokra kerülő korongra 14 dal került fel. Ebből 10 ismert amerikai karácsonyi dal magyarul (Let it snow, White christmas, Santa Claus is coming to town stb).



Két dalt Gájer Bálint fog először énekelni magyarul, Éger László szövegével (A holly jolly christmas, Frosty the snowman). Emellett két saját dal, és két duett is felkerült a lemezre. A húsz vonós és a zenész tíztagú zenekara által játszott dalokban fellelhetők lesznek Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé stílusjegyei is.



A koncert Csondor Kata szinkronszínésznővel, a Fool Moon vokálegyüttessel és meglepetésvendéggel egészül ki.



A december 21-én 20 órakor kezdődő műsorban néhány angol nyelvű karácsonyi dal is hallható lesz, illetve a két korábban megjelent lemezéről is idéz. A koncert a Danubius Music menedzselésével és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg. Fantasztikus karácsonyi hangulatot ígérnek a szervezők, akik mindig gondosan figyelnek, hogy minőségi szórakoztatást nyújtsanak a közönségnek.