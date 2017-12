Karácsonyi akciót indított a TV2

A TV2 munkatársai a karácsony közeledtével számos megkeresést kapnak segítséget kérő emberektől. Vannak akik a saját történeteiket osztják meg, de sokan másoknak kérnek támogatást. Ezekből a levelekből választottak ki olyan emberi sorsokat, akik példaként szolgálhatnak mindenki számára. A kezdeményezés háziasszonya Dr. Sütő Enikő, aki számos jótékonysági akciót szervez maga is, most pedig a TV2 Csoport műsorvezetőivel és az IKO Artist sztárjaival közösen látogatják meg ezeket az embereket és váltják valóra kívánságaikat.



Tilla, Mádai Vivien, Szabó Dóra, Istenes László, Apáti Bence, Berkes Olivér, Ekanem Bálint, Joshi Bharat, Kárpáti Rebeka, Nagy Adri, Nagy Réka, Oláh Gergő, Singh Viki, Szentgyörgyi Rómeó és Tóth Vera azonnal igent mondtak a felkérésre. Csakúgy, mint az akció kiemelt támogatója, a Henkel Magyarország. A cég 200 ezer forint értékű kozmetikai és háztartási termékkel támogat minden megajándékozottat. A Béres Gyógyszergyár felajánlása pedig egy immunerősítő termékekből összeállított ajándékcsomag. A meglepetéseket a Toyota Iniciál Autóház szállítja házhoz.



A program utolsó állomásaként a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára látogatnak majd el a programban résztvevő énekesek, hogy elviselhetőbbé tegyék a kórházban töltött időt a kis betegek számára.



– A mai rohanó világban hajlamosak vagyunk csak a saját dolgunkkal törődni és akaratunkon kívül is érzéketlenné válhatunk mások problémái iránt. Ez ellen szeretnék tenni. A célunk, hogy mindenki számára erőt adó életutakat mutassunk be, hogy az emberek lássák, a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetekből is van kiút. Hiszek abban, hogy ezzel mindannyian többek leszünk! Nekem, ez a nagy ajándék – osztotta meg gondolatait Dr. Sütő Enikő.



Az akcióról beszámolókat láthatnak a nézők a TV2 Csoport műsoraiban. A Mokka, a Fem3 Café és Ripost műsorok kiemelten foglalkoznak a kezdeményezéssel. Ha Önök is szeretnék a televízióban bemutatott embereket támogatni, akkor a anagyajandek@tv2.hu email címen vehetik fel velük a kapcsolatot.