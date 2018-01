Kapócs Zsóka: Minden gondolatom egy olyan ember körül forog, akit nem is ismerek

Csupán néhány hónap és Kapócs Zsóka édesanya lesz. Már most rendkívül erős anyai érzései vannak, minden gondolata kisfia körül forog, még munkával is nehéz visszarángatni a valóságba. Teljesen felkészült a pici érkezésére, kivasalt mindent, kész a babaszoba is és már a bőröndje is be van pakolva, amivel a kórházba megy majd, ha eljön az idő.



Alig két és fél hónap és megérkezik Kapócs Zsóka kisfia. A csinos kismama mindennél jobban várja már, hogy karjában tarthassa gyermekét. A szüléssel kapcsolatban van benne egy természetes izgalom, főleg mert nála egy kisebb műtétre is sor kerül majd a császármetszés után. Így minden alkalommal megkérdezi szülészorvosát, pontosan hogyan is történik majd a szülés. A doktor persze mindig készségesen elmagyaráz mindent, és megnyugtatja Zsókát, akinek nincs más dolga, mint százszázalékosan megélni a babavárás csodáját.



– Nagyon erős anyai érzések vannak bennem, hihetetlen dolog a várandósság. Az összes nehézség, ami a terhességgel jár, a fáradság, az, hogy néha nem tudok aludni éjszaka vagy akár, hogy már állva is lihegek, mind édes teher, amire már mindennél jobban vágytam – kezdte Zsóka.



– A szüléssel kapcsolatban szerintem mindenkinek vannak aggodalmai, nekem is. Azonban szerencsére a szülészorvosom minden alkalommal megnyugtat. Az endometriózis miatt elvékonyodott a méhem, ezért programozott császárral szülök majd, ami után egy kis műtétem is lesz, de szeretném minél előbb magamhoz ölelni a fiamat. Talán ezért is várom mindig annyira az ultrahangvizsgálatokat a Czeizel Intézetben, mert ilyenkor láthatom őt egy kicsit. Ez valami csoda, teljesen függővé váltam. Körülbelül két hete láttam utoljára a monitoron keresztül, de már alig várom a következő alkalmat. Minden gondolatom egy olyan ember körül forog, akit tulajdonképpen még nem is ismerek, mégis teljes szívemből szeretek. Ez a szeretet pedig napról napra erősebb. Már most látom, hogy a kicsinek abszolút olyan az orra, mint nekem, és enyém a profilja is. A párommal van is néha egy-két vicces vitánk arról, hogy jó lenne, ha majd rá is hasonlítana a gyerek – mesélte Kapócs Zsóka.