Kapcsolatát is felemésztette Németh Kristóf új színháza

Fogalmazhatnánk úgy is, hogy miután Németh Kristóf tavaly távozott a Játékszín éléről, mindent egy lapra tett fel: pénzét, karrierjét, magánéletét. Ez a lap pedig egy új, saját színház megalapítása volt - írja a borsonline.hu "Az elmúlt egy évben mindent annak rendeltem alá, hogy összejöjjön ez a projekt, rengeteg lemondással járt. Szinte minden színházi felkérést visszautasítottam, és komoly anyagi vonzata is van a történetnek. Ez egy egyszemélyes vállalkozás, nagyon sok pénzt raktam bele. Mivel a pontos részletek üzleti titok részét képezik, csak annyit árulhatok el, hogy a teljes befektetés hetven százaléka saját forrás" - magyarázta Németh a Blikknek.Sajnos a projekt tehet arról is, hogy kedvesével, a táncművész Judittal szakítottak: "Elsodródtunk egymás mellől. Engem lefoglalt a színházalapítás, Jucit pedig a próbák, előadások tengere. Amióta ezt észleltük, minden erőnkkel megpróbáltunk a közös jövőnkért együtt tenni, de sajnos elfogyott az erő" - nyilatkozta korábban a lapnak.Érdekes adalék, hogy szeptemberben Kristóf még úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy Nacsa Olivérrel és a Gödöllői Művészetek Háza igazgatójával, Kovács Balázzsal vág bele a színházalapításba. Kérdéses, hogy ők jelenleg benne vannak-e még a tervben. Annyi bizonyos, már akkor is úgy nyilatkozott Németh: "Egy biztos, nem követem el még egyszer azt a hibát, hogy ne legyen legalább 51 százalék tulajdonrészem egy cégben."