Kanadában is volt zaklatási ügye Marton Lászlónak

"Két éve egy hivatalos belső vizsgálat után a Soulpepper megállapította, hogy Marton szexuális zaklatást követett el, és ezért a közte és a színház között fennálló kapcsolatot azonnal és véglegesen meg kellett szakítani"- írta közleményében a kanadai Soulpepper Theatre Company alapján a 444.hu 2015 végén nyújtott be panaszt a színház egyik tagja, majd egy másik sértett is jelentkezett.A színház azt állítja, azért nem tettek további lépéseket és azért nem árulnak el most sem részleteket, mert az áldozatok szerették volna megőrizni az anonimitásukat - írja a lap.