Kanadába megy nászútra Harry herceg és Meghan Markle

fotó: BorsOnline

A királyok szállásán, Kanada legdrágább szállodájában tölti mézesheteit Harry herceg és felesége, és Megán sussexi hercegné. A mesés szépségű albertai helyen abban az időben, amikor ők utaznak, szinte biztos, hogy senki nem lesz. Erről már most gondoskodik a személyzet, és biztos ami biztos, már most elkezdék hadrendbe állítani a biztonságiakat is. - írja a BorsOnline A vadregényes Fairmont Jasper Parkban egy éjszaka két személyre nagyjából 200 ezer forintnyi összegbe kerül - de a királyi lakosztály persze ennél jóval drágább. Ami az árban foglaltatik, az a már-már zavaró síri csend és a kristálytiszta természet. Mivel Harry kiváló hadi pilóta, akár még helikoptert is bérelhet, amin bejárhatják a tavakkal, vízesésekkel és hegyláncokkal teli környéket.

Az angol királyi család több tagja is megfordult nálunk, főleg nászúton jártak itt.

- tájékoztatta a TMZ-t az egyik alkalmazott.

Nem csak az anyakirálynő töltött itt időt, de lánya, II. Erzsébet is járt ide férjével, Fülöp herceggel fiatalabb korában. De jártak ide romantikázni hollywoodi hírességek is, Anthony Hopkins, John Travolta, de még Bill Gates is megfordult erre. Marilyn Monroe itt forgatta a Folyó, ahonnan nincs visszatérés című filmjét, melyben Robert Mitchum volt a partnere.