Kamu hír volt, hogy Rékasi Károly eljegyezte Pikali Gerdát

Villámcsapásként érte a hír Rékasi Károlyt, hogy egy magazin értesülései szerint nemrég eljegyezte a párját, Pikali Gerdát. Felhívtuk a színészt, hogy mi is gratuláljunk, de ő először nevetve, később már dühödten cáfolta az eljegyzés hírét - írja a BorsOnline – Egy szó sem igaz abból, amit írt az a magazin. Alig hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy eljegyeztem Gerdát. Nem is sejtik, hogy mennyi bonyodalmat okoznak nekünk ezek az álhírek – mondta a Borsnak.A magazin - kacsának bizonyult - értesülései szerint egyébként Rékasiék már azt is kitalálták: valamikor a színházi évad után, szűk családi körben mondják ki egymásnak a boldogító igent - sőt, az is felmerült, hogy valahova külföldre utaznak el házasodni...