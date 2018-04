Kampányt indítanak a szexuális zaklatások ellen a cannes-i filmfesztiválon

Kampányt indítanak a szexuális zaklatások ellen Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, többek közt röplapokon hívják majd fel a résztvevők figyelmét arra, hogy viselkedjenek megfelelően.



A francia kormány nőjogi ügyekben illetékes legmagasabb rangú tagja pénteken jelentette be, hogy megegyeztek a világhírű seregszemle szervezőivel a kampányról, amelynek részeként segélyvonalat is létrehoznak az esetleges áldozatok és szemtanúk számára, hogy jelenthessék az eseteket.



Marlene Schiappa, a nők és a férfiak egyenjogúságáért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy Harvey Weinstein, a szexuális zaklatási botrányok sorozatába belebukott filmmogul többek között állítólag Cannes-ban is megerőszakolt és zaklatott nőket.



A politikus irodájának tájékoztatása szerint a francia kormány sürgeti, hogy más fesztiválok és események is csatlakozzanak erőfeszítéseikhez.



Weinstein-botrány kirobbanása óta a filmfesztiválok önvizsgálatot tartanak, átírják viselkedési kódexüket és megkettőzött erővel próbálnak tenni az egyenjogúságért - jegyezte meg tudósításában az AP amerikai hírügynökség.



Az idei, 71. cannes-i filmfesztivált május 8. és 19. között rendezik.