Kalpka György kitagadott fia mégis kapott az örökségből

Ifj. Klapka György a bíróságon kívül egyezett meg a testvérekkel és az özveggyel, egyúttal lemondott a további követelésekről - írja a 24.hu A Story magazinból most az is kiderült, hogy a kitagadott fiút ingatlannal fizették ki. Nem is akármelyikkel.Apám évek óta árulta az üzlet fölötti lakást, tavaly 100 millióért. Ennyiért nem kelt el, az öreg pedig nem akart engedni. A megegyezés fejében ezt fogadtam el– mondta a lapnak György, akit bánt, hogy apja így bánt vele.Ma is fájnak apám végrendeletében leírt szavai. Különösen a kitagadás indoka lepett meg, hiszen még bő egy éve is azt mondta, hogy mennyire szereti a lányomat, Almát, és büszke rá, hogy orvos lesz. Ezért az én részemet ráhagyja majd a végrendeletében. Ezt tudomásul is vettem, és nem ágálltam ellene, aztán a lányomat egyetlen szóval sem említette az iratban.