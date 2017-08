Kábítószer birtoklása miatt kerül bíróság elé Hujber Ferenc

Kényszerítés bűncselekmény gyanújával indult nyomozás Hujber Ferencéknél, de végül drogügy miatt állítják bíróság elé a színészt.A hot! magazin írt róla, hogy a balhés művész felesége, Cynthia hívta ki a rendőröket Hujberre. Azt nem lehet tudni, mire kényszerítette a feleségét, de azt igen, hogy nyomozás indult. A Bors információi szerint a rendőrségi eljárás során a rendőrök a gyámhivatalt is értesítették, mert feltehetően úgy ítélték meg, hogy a családi perpatvar két kiskorú gyermekük életére is hatással volt.A Bors elsőként tudta meg, hogy az ügy hatalmas fordulatot vett: már kábítószer birtoklásáról van szó. Nincs egy hónapja, hogy arról számoltak be, hogy a rendőrség lezárta a nyomozást, tegnap délután pedig azt is megtudták, hogy az ügyészség kész a bíróság előtt bizonyítani Hujber bűnösségét.„A Szentendrei Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának vétsége miatt vádat emelt. A bűncselekmény elkövetési tárgya egy rendőri intézkedés során lefoglalt, csekély mennyiségű kábítószer. A vádirat alapján az ügyben a továbbiakban a Szentendrei Járásbíróság jár el"– közölte a lap megkeresésére, dr. Gyugyi Csilla, a Pest Megyei Főügyészség sajtószóvivője.Sorai megerősítik Hujber Ferenc nem mindennapi vallomását az ügy kapcsán, amelyet azután hozott nyilvánosságra, hogy megjelent a Bors első cikke: drogügybe keveredett.

Bejöttek éjszaka a házamba, és házkutatást tartottak a rendőrök!!! Házkutatást!!! Fél gramm füvet találtak, meg ami kimutatható volt a szervezetemben… mondom, nem razzia, nem buli… A házamban!!!! Éjszaka! Nem tudom… féljek?

– tette fel a kérdést a Facebookon, mosolyjelekkel megfűszerezve.Még a vallomására érkező reakciókra is válaszolt.Hujber ekkor azt állította, csak elalváshoz használja a füvet, mert neki az a legjobb, gyógyszereket sosem szedne. Az őt számon kérő Schobert Norbinak pedig egész egyszerűen kijelentette: „a fű nem kábítószer, az alkohol szarabb". Később azt sem titkolta, hogy az otthonát átkutató rendőrök elvitték az antik füvesdobozát, és jó időbe telt, mire talált hasonlót.Az eset óta felröppentek olyan hírek is, hogy a színész elköltözött a családjától, és egy barátjánál húzta meg magát. Mindezek ellenére Hujber tegnap is megosztott két képet a gyermekeiről, akikkel látszólag otthon, a szentendrei Duna-parton sétáltak.„Nem is mondok semmit…" – írta a fotókhoz.Őt hiába kérdezték, csak annyit közölt: továbbra sem nyilatkozik.