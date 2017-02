Kábeltörténelmet írt a Sztárban Sztár + 1 kicsi

Újabb rekord született a kábelműsorok nézettségi versenyében: a Sztárban Sztár + 1 kicsi fináléját több mint 870 ezren követték nyomon vasárnap este, a tévénézők közel ötöde választotta a TV2 Csoport és az IKO Műsorgyártó szuperprodukcióját. A SuperTV2 továbbra is a legnépszerűbb kábelcsatorna a teljes lakosság körében.



A Sztárban Sztár + 1 kicsi hatalmas sikert aratott, minden idők legnézettebb kábelműsora elképesztő eredményekkel zárta első évadát. A finálé a teljes lakosság, a 18-59 és a 18-49 évesek körében is magabiztosan nyerte műsorsávját, megelőzve a nagycsatornák kínálatát is. A teljes lakosság körében több mint 870 ezren (AMR 873 ezer 187 fő), csaknem a tévét nézők ötöde (SHR 19,0%) választotta vasárnap esti szórakozásnak a műsort.



Az első évad eredményeit összegezve, a Sztárban Sztár + 1 kicsi a kábelcsatornák történetének legsikeresebb saját gyártású produkciója: a kilenc adás átlagosan közel 770 ezer fős nézettséget és 16,6 százalékos közönségarányt ért el a teljes lakosság körében. Az összes élőshow adásideje alatt a SuperTV2 volt a legnézettebb csatorna a teljes lakosság és 18-59 évesek körében is.



A TV2 Csoport online felületein is kimagaslóan teljesített a műsor, több mint 2 millió oldalletöltést és másfél millió videóindítást tud felmutatni. A legnagyobb közösségi oldalon közel 300 ezer interakciót és 30 milliós összesített elérést, míg az Instagramon 2,5 millió megjelenést generált.