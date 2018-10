Kabaréba illő trükkel verte át a rablókat a belga boltos

Kabaréba illő trükkel hiúsított meg egy fegyveres rablást Belgiumban egy boltos, aki azt mondta a banda tagjainak, hogy jöjjenek vissza később, mert addigra több pénz lesz a kasszában, ők így is tettek, ám akkor már a rendőrök várták őket.A belga RTL televízió beszámolója szerint öt férfi ki akart rabolni egy e-cigarettát árusító üzletet kedd délután Charleroi-ban, a bolt tulajdonosa azonban azt tanácsolta nekik, hogy inkább jöjjenek vissza estefelé, mert akkorra már több pénz, akár 2-3 ezer euró is lesz a kasszában.A trükk működött, a banda tagjai záráskor visszatértek, ám ekkor azonnal őrizetbe is vették őket a boltos által kihívott rendőrök, akik az üzlet hátsó részében várakoztak.

Láttam, hogy nem zsenikkel van dolgom. Olyan volt az egész, mint egy vígjáték. Ők a legrosszabb rablók Belgiumban.

- mondta a boltos.