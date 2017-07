Justin Biebert a viselkedése miatt kitiltották Kínából

A pekingi kulturális hivatal azzal indokolta a hasonló kitiltásokra a művészet megtisztítása miatt van szükség, és szerintük a kanadai énekes nem viselkedett megfelelően, amikor legutóbb Kínában járt - írja a The Guardian . A kínai hatóságok főleg Justin Bieber színpadon kívüli viselkedésével voltak elégedetlenek.Bieber az év végén kezdi meg az ázsiai turnéját, és a tervek szerint fellép Indonéziában, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a viszonylag nagy autonómiát élvező Hongkongban is, de kínai területen nem koncertezhet.Az erről kiadott közleményében a kínai kulturális hivatal nem részletezte, hogy az énekes pontosan mivel húzta ki náluk a gyufát.A hatóságok szerint „Justin Bieber egy tehetséges, de ugyanakkor egy nagyon vitatott megítélésű külföldi énekes". Arra hivatkoztak, hogy a korábbi fellépései alkalmával és a közösségi életben is olyan magatartást tanúsított, ami felháborította a közvéleményt.Bieber utoljára 2013-ben koncertezett Kínában, akkor elég nagy feltűnést keltett azzal, hogy a testőrei vállán vitette végig magát a kínai nagy falon.