Június 5-én indul a Fear the Walking Dead 3. évada

Az évad első fele 8 részből áll majd. A premier és a félévadzáró is dupla részes lesz, a 3. évad felének záró epizódjait július 10-én vetíti az AMC.



A Fear the Walking Dead 3. évada jelenleg is forog a mexikói Baja Studios-ban. A 3. évadban a főszereplő családok drámája az amerikai-mexikói határon indul. A gyakorlatilag világvégét megélt karakterekre elképesztő feladat vár: meg kell próbálniuk újraépíteni nem csupán saját családjukat, de a társadalmat is. Madison és Travis újra együtt folytatják útjukat, Nick és Luciana egyelőre megmenekültek a haláltól, Ofelia fogságban van – de életben tud-e maradni?



A Fear the Walking Dead 3. évadához állandó szereplőként csatlakozik Dayton Callie (“Sons of Anarchy – Kemény motorosok", “Deadwood"), Daniel Sharman (“The Originals" / “A sötétség kora") és Sam Underwood (“The Following" / “Gyilkos hajsza"), akik az Otto családot alakítják.