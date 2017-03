Júliusban kezdődik a Valami Amerika 3. forgatása

Júliusban kezdődhet a Valami Amerika 3. című film forgatása, miután a Magyar Nemzeti Filmalap 480 millió forint gyártási támogatást szavazott meg Herendi Gábor nagy sikerű filmsorozatának folytatásához. A következő Valami Amerika-rész forgatókönyvét Herendi Gábor most is Divinyi Rékával közösen írta, saját bevallásuk szerint ez lesz a széria legmeglepőbb darabja - írja a Nők Lapja Café Szabó Győző, Pindroch Csaba és Hujber Ferenc, azaz a három testvér új története a korábbról ismert Szervét Tibor, Oroszlán Szonja, Ónodi Eszter, Tompos Kátya, Csuja Imre, Thuróczy Szabolcs és Faragó András által megformált karakterekkel együtt folytatódik. Sőt, a tervek szerint a csapathoz további ismert színészek is csatlakoznak a stábhoz.Az alkotók a mozibemutatót 2017 végére, de legkésőbb jövő februárra tervezik.