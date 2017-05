Julia Roberts az álmok alternatív világában élő könyvesboltost játszik

A 2015-ben megjelent, hatvanas években játszódó regény főhőse az egyedülálló Kitty Miller, akinek könyvesboltja van. A magának épített alternatív világban azonban élete szerelme a férje és gyönyörű gyermekei vannak. Ám az álom és a való világ kezd összekavarodni, ezért ki kell bogoznia az egymásba gabalyodott

szálakat.



Roberts producerként is közreműködik a film megvalósításában Red Om Films producercégében dolgozó partnereivel, Lisa Gillannel és Marisa Yeres Gill-lel. A könyv filmes jogait megszerző Crystal Citytől Jonathan Rubinstein és Ari Pinchot is producerként vesz részt a projektben.



Az Oscar-díjas Julia Roberts legutóbb Jodie Foster Pénzes cápa című filmjében és az Anyák napja című vígjátékban szerepelt. Amerikában novemberben mutatják be a Csodácska (Wonder) című drámát, amelyben a színésznő egy olyan kisfiú édesanyját játssza, aki arcdeformitással született.