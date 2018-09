Judi Dench-t Kevin Spacey-ről kérdezték, meglepőt mondott a színész botrányáról

Spacey jeleneteit A világ összes pénze című Ridley Scott-filmből vágták ki, és a kétszeres Oscar-díjas Spacey szerepét Christopher Plummerrel vették fel újra.



"Semmiképpen nem tudok egyetérteni azzal, hogy akármit is tett, elkezdjük kivágni őt filmekből" - szögezte le a 83 éves színésznő a San Sebastián-i filmfesztiválon egy sajtóértekezleten, amikor Spacey-ről kérdezték.



"Most akkor visszamegyünk a történelemben, és aki bármilyen módon helytelen dolgot művelt, törvénytelenséget követett el vagy megsértett valakit, mindig ki fogjuk vágni?" - fogalmazta meg kétségeit Dench.



Spaceyt a Kártyavár című nagy sikerű Netflix-sorozatból is kiírták, miután több mint harminc férfi vádolta meg azzal, hogy kéretlenül közeledett hozzájuk szexuálisan.



Dench "jó barátjaként" beszélt Spaceyről, és elmondta, hogy amikor 2001-ben, férje halála után együtt forgatták a Kikötői hírek című filmet, a színész "felbecsülhetetlen" segítséget nyújtott neki.



"Nem ismerem a körülményeket, de akkor is azt gondolom, hogy ő volt az egyik legcsodálatosabb színész. El sem tudom képzelni, mit csinál most" - mondta.



A Spacey körüli szexuális zaklatási botrány akkor robbant ki, mikor 2017-ben Anthony Rapp színész azzal vádolta meg, hogy 1986-ban, 14 éves korában megpróbálta őt elcsábítani. Spacey bocsánatot kért mindenkitől, akihez helytelen módon közeledett, és azóta eltűnt a nyilvánosság elől.



A Los Angeles-i ügyészség szeptemberben bejelentette, hogy a Spaceyvel szemben felmerült 1992-ben történt zaklatási ügyben nem emelnek vádat az ügy elévülése miatt.



Judi Dench azért utazott San Sebastiánba, hogy életműdíját átvegye a most zajló spanyol filmfesztiválon.