Jövőre stadionokba is bemehetnek a nők Szaúd-Arábiában

A járművezetési tilalom feloldása után Szaúd-Arábia a stadionokat is megnyítja a nők előtt. Rijád, Dzsidda és Dammam sportlétesítményei 2018 elejétől a nézők között immár nőket is fogadhatnak - közölték a helyi hatóságok vasárnap a Twitteren.



A szunnita iszlám szélsőségesen konzervatív ágát követő Szaúd-Arábiában eddig tilos volt a nőknek belépniük a stadionokba. A hatóságok a múlt hónapban szakítottak először ezzel a hagyománnyal egy rijádi létesítményben, ahol a nők egy külön családi szektorban, a férfitársaságtól távol követhették a szaúdi nemzeti ünnep programját.



Szeptember végén Szalmán bin Abdel-Azíz király feloldotta a nőkre vonatkozó vezetési tilalmat is. Az asszonyok jövő júniustól ülhetnek hivatalosan is volán mögé. Rijád döntését világszerte üdvözölték.



A vahhábita királyságban a nőkre számos korlátozás vonatkozik: például csak egy férfi hozzátartozó engedélyével tanulhatnak vagy utazhatnak.



A társadalom és gazdaság óvatos modernizálása a Vision 2030 nevű, átfogó reformprogram része. A változások motorja a 32 éves Mohammed bin Szalmán koronaherceg. A fiatal uralkodói sarj fel szeretné készíteni a monarchiát azokra az időkre, amikor elapadnak az olajból származó bevételek.