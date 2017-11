Jövőre megnősül Harry herceg

A hírt hétfőn jelentette be hivatalosan Harry édesapja, Károly brit trónörökös.



A walesi herceg londoni hivatala, a Clarence House által közzétett nyilatkozat szerint a 33 éves Harry és a 36 esztendős Meghan Markle esküvője 2018 tavaszán lesz. A közlemény szerint a pontos dátumot az udvar "megfelelő időpontban" ismerteti majd.



A Clarence House bejelentése szerint Harry novemberben jegyezte el barátnőjét Londonban, és erről tájékoztatta nagymamáját, a 91 éves II. Erzsébet királynőt.



A herceg "kérte és meg is kapta Markle kisasszony szüleinek áldását is" a frigyre - áll a közleményben.



A házaspár a londoni Kensington-palotában lakik majd.