Jövőre jön a Downton Abbey írójának új sorozata

A szériát megrendelő NBC tévécsatorna szerdán erősítette meg, hogy tíz epizódot rendelt Julian Fellowestól.



Az NBC 2012 óta foglalkozik a The Gilded Age előkészítésével, és most úgy tűnik, végre meg is valósítják - emlékeztetett a The Guardian brit napilap.



"A The Gilded Age írásával egy álmom vált valóra. Hosszú ideje érdekel az amerikai történelemnek ez a korszaka, és az NBC most lehetővé tette számomra, hogy bemutassam a modern közönségnek. Nem is lehetnék izgatottabb és lelkesebb" - idézte a brit lap Fellowest.



A New Yorkban játszódó széria a társasági elitről, és főleg azokról a családokról szól majd, amelyeket a városba áramló pénz tett gazdaggá.



Fellowes már tavaly közölte, hogy mindent hajlandó félretenni a sorozat kedvéért. "Színészként nehéz nemet mondanom bármire, és így van ez íróként is. De most rendbe akarom szedni az elkötelezettségeimet, és a The Gilded Age sorozattal - egy új világgal és egy csokor új karakterrel akarok tovább lépni" - mondta akkor.



Azt is elárulta, hogy a dráma a New York-i társaság újgazdagjai és a régi elit olyan családjai között zajlik majd, mint az Astor és a Vanderbilt család, amelyek elutasítják a változásokat.



Példaként Caroline Astort említette, akinek felmenői 17. századi telepesek voltak, és ezért feljogosítva érezte magát arra, hogy meghatározza, ki kerülhet be az elit társaságba. "Felismerte, hogy a New York-i társaságnak bővülnie kell, egymás mellett nem élhet meg két rivális elit. Nagy befolyása volt. Ez az a háttér, amely előtt a The Gilded Age-sorozat játszódik" - magyarázta az író.



A Downton Abbey a nem amerikai tévésorozatok közül a legtöbb, 69 Emmy-jelölést kapta, 15 Emmyt pedig el is nyert. A befejező epizódját 2015-ben Nagy-Britanniában 9,5 millió néző látta.