Jótékonysági koncerttel emlékeztek meg David Bowie születésnapjáról

Rajongók ezrei gyűltek össze Londonban az egy éve elhunyt David Bowie 70. születésnapja alkalmából rendezett jótékonysági koncerten vasárnap.



A brit rockzenész halálának első évfordulójára is emlékező koncerten fellépett többek között Simon Le Bon, Tony Hadley és a La Roux. Az első dalt Gary Oldman színész, Bowie közeli barátja énekelte. A Bowie-val egykor együtt játszó zenészek, köztük Mike Garson billentyűs és Earl Slick gitáros is felléptek.



Bowie szülővárosában, London Brixton negyedében tartott háromórás showműsorban olyan slágerek is elhangzottak, mint a Letís Dance, a Changes, az Ashes to Ashes, a Life on Mars, a Rebel Rebel, a The Man Who Sold the World és a Space Oddity.



A sztárról New Yorkban, Los Angelesben, Sydneyben és Tokióban is koncertekkel emlékeztek meg a rajongók. Brixtonban David Bowie-emléktúrákat is szerveznek a jövőben.



Mindegyik koncert és esemény bevételét a fiatalok művészeti oktatásának támogatására fordítják. A londoni koncert a Children and the Arts (Gyerekek és Művészet) alapítványt támogatja.



David Bowie énekes-dalszerző és producer, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is kipróbálta magát, 2016. január 10-én halt meg rákbetegségben.