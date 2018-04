Jótékony célból kezdték el készíteni, de vajon lesz aki meg(v)eszi?

Fotó: OhLaLa

A londoni makaronspecialista OhLaLa és a Bloody Good Period nevű jótékonysági szervezet közösen kampányol azért, hogy menekülteknek és más rászorulóknak segítenek átvészelni a menstruációs időszakot, akiknek nehézséget okoz, hogy beszerezzék az ehhez szükséges dolgokat. Angliában tízből egy fiatal nő nem engedheti meg magának, hogy egészségügyi termékeket vásároljon.Az adománygyűjtéshez pedig a legjobb ötletnek azt találták, hogy az OhLaLa tampon formájú, teljesen élethű makaronok előállításával és árusításával segítsen. Az OhLaLa alapítója, Meredith O'Shaughnessy azt mondta, hogy mindig is arra törekedtek, hogy kiszolgálják a nőket.A makaronbox 24 fontos árának közel felét kapja meg minden esetben a jótékonysági szervezet.Ahogy a cukrászmesterek írták a weboldalukon, ez egy szellemes módja az adakozásnak.Introducing the Worlds FIRST Tampon Macaron! Launching today on our website (link in bio) to raise funds for the brilliant charity @bloodygoodperiod. Period poverty affect 1 in 10 women in the UK and we think that's a bloody disgrace! For every box of macarons purchased Ohlala will donate the cost one one months worth of sanitary products to @bloodygoodperiod, helping refugees, asylum seekers, and those on low income to live a more dignified life. Special thanks to the incredible women who worked on this project with us! Stylist - @lauraksawyer Photographer - @louisehagger PR- @palmpublicrelations And @hellogabbye from BGP! Now go forth and buy them for everyone you know! . . . . . . #periodpoverty #bloodygoodperiod #tampons #tamponmacaron #womenempowement #periodpower #ohlala #ohlalagang #tampons #handmade #bespoke #macarons