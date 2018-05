Joshi Bharatot kiborítják a vendégei

Hosszú riportok ké­szülnek a FEM3, Joshi a legjobb barát című műsorban, de a vége mindig az, hogy elszalad az idő - írja a borsonline.hu . A legérdekesebb történetek a szülőkhöz kapcsolódnak.– Mélyen megérintenek – vallja Joshi. – Vitray Tamás története volt a legmellbevágóbb. Mesélte, hogy bár édesanyja túlélte a koncentrációs tábort, de utána egy auschwitzi kórházban meghalt. Csak nagysokára gyűjtött annyi bátorságot, hogy elmenjen oda, és megkeresse a dokumentumokat. Másszor Mohamed Aidával beszélgettem, aki könnyes szemmel mondta, mennyire fáj neki, hogy az Egyiptomban élő édesapjával rég nem tudott találkozni. Éppen akkor, amikor ott puskaporos volt a helyzet, és nem tudta, mi van vele. Ezek nagyon megható, szívszorító beszélgetések, amelyek hatnak rám.– Nemrég Détár Enikő mesélte, hogy amikor édesanyjának már csak néhány órája volt hátra, melléfeküdt, hozzábújt. Nem tudod nem átélni ezeket a megható pillanatokat. Vagy amikor Endrei Judit azt mondta, bántja a lelkét, hogy nem mondta az anyukájának: szeretlek. Pedig ki kell mondani, ez nagyon fontos. Ilyenkor a saját életedet is végiggondolod: én mondtam anyámnak vagy sem? Ha valakivel beszélgetsz a saját gyerekéről, akkor eszedbe jut a tiéd. Amikor a rákbeteg Székhelyi József mutatta, amit a kislánya rajzolt neki, hogy apa szeretlek, az is megrendített. Mondja, hogy legyőzi a betegséget, de a gesztusaiban, a szemében ott a bi­zonytalanság. A ki nem mondott szavak is hatnak ránk.