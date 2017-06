Jönnek az okoshajók?

Forrás: Rolls-Royce PLC

A világ legnagyobb bányavállalata, az ausztrál BHP már vizsgálja az óriási, autonóm módon közlekedő teherhajók használatba állításának lehetőségeit - írja a Bitport . Az önvezető teherhajók a cég saját nyersanyagainak szállítása mellett a tengeri árufuvarozási üzletet is forradalmasítaná. A cég jelenleg partnereket keres víziója kivitelezésére, amely alapján több hajó akár egyetlen ember felügyelete alatt közlekedne, gépek segítségével.

Az önvezető hajókkal jelentős költségcsökkentést lehetne elérni a tengeren szállított fémeknél, például a vasércnél.A fejlesztések egyik alapvető feltétele természetesen most is a szabályozókkal való együttműködés. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet az ENSZ szakosított szervezeteként állítólag már dolgozik az autonóm felszíni vízi járművek közlekedésének nemzetközi szabályozásán, de az illetékes kínai hatóságoknál is napirenden van a kérdés, sőt 2015 óta ehhez kapcsolódó európai uniós projektek is futnak.

A tengeri hajókhoz is motorokat gyártó Rolls-Royce Holdings szerint a személyzet nélküli óceánjárók 2035-re jelenhetnek meg a nemzetközi vizeken. A vállalat 2020-ra készítené el az első, már ténylegesen is tesztelhető prototípust (a legelső képen), amivel még csak nem is lenne az első a műfajban – a világ legnagyobb ásványi műtrágya-előállítója, a norvég Yara International ekkor már munkába is állítaná azokat az önvezető tartályhajókat, amelyeket jövőre kezd el tesztelni.