Jönnek a fizetős cikkek a Facebookra

Bild

The Boston Globe

The Economist

Hearst

La Repubblica

Le Parisien

Spiegel

The Telegraph

The Baltimore Sun

The Los Angeles Times

The San Diego Union-Tribune

The Washington Post

A Facebook bejelentette , hogy a következő hetekben elindítják a fizetésköteles instant cikkeket; egyes publikációk cikkei ezentúl csak érvényes előfizetéssel lesznek olvashatók - írja az Index A The Next Web cikkére hivatkozva a lap felsorolta azokat a kiadványokat is akik már csatlakoztak a programhoz.Eszerint a jövőben -egyelőre csak mobilon -, az alábbi lapok egyes, vagy akár az összes anyaga csak előfizetés ellenében lesz elérhető a Facebookon:Ezzel a lépéssel a Facebook médiavállaltként is erősíteni kívánja a pozícióját.A cég bejelentésében hangsúlyozta, hogy az előfizetésekből származó bevétel teljes mértékben a kiadóknál marad.A következő hetekben kezdi el tesztelni ezt az újítását a cég - ami mellé még számos másikat is tervez -, az Egyesült Államokban és Európában, egyelőre az androidos készülékeken.