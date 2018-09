Jön az új Mumford & Sons-album

A lemezt a londoni Church Studioban vették fel, Paul Epworth (Adele, Rihanna, Maximo Park) producerrel. Az új album első kislemeze a Guiding Light, mely csütörtök este óta elérhető.



Előző, Wilder Mind című albumuk dinamikus hangzásvilága a fesztiválok nagyszínpadának visszatérő vendégeivé tette őket. Az új lemez pedig mit sem veszített ebből a lendületből: tökéletes elegye a meghitt, személyes mondandóval átszőtt szövegeknek és az energikus zenei alapoknak – ez a Mumford & Sons védjegye, ez tette őket az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb zenekarává.



A Delta azonban nemcsak a soron következő Mumford & Sons-album, hanem a Sigh No More megjelenése óta eltelt tíz év lenyomata is: az új dalok intimebbek és több bennük az önreflexió mind a zenét, mind a szövegeket tekintve.



A kétszeres Grammy-díjas banda 2007-ben alakult, nevük az énekes-gitáros, Marcus Mumford nevéből ered. Rajta kívül Ben Lowett, Ted Dwane és Winston Marshall - akik mindannyian szintén több hangszeren is játszanak - alkotják az együttest. Először 2008-ban játszottak a Glastonbury fesztiválon, majd 2009-ben elindult a Gentlemen of the Road, ami a zenekar saját fesztiválja. Hazánkban utoljára a 2018-as Szigeten léptek fel.



Az együttes hatvanállomásos turnéjáról, amelyet tizenhárom különböző országba terveznek, október 4-én árulnak el további részleteket.