Jön az Alex és bandája 3. évada!

Alex és barátai újra itt vannak, és immár a 3. évüket kezdik együtt.



A srácok időközben felnőttek, sokat fejlődtek zenészként és barátként is, ám a legnagyobb próba még előttük áll: új jövevények és velük együtt új akadályok teszik próbára a kapcsolatukat, amiket csak az igaz barátok tudnak legyőzni. Felbukkan például Clio, aki egy titkot rejteget, ráadásul nem zökkenőmentes a kapcsolata Alexszel sem. A helyszín továbbra is a Melsher Gimnázium, ahol a tanulók szigorú szabályokkal szembesülnek, például tilos zenét hallgatni és énekelni is, de főhőseink a rejtekhelyükön továbbra is hódolhatnak a zene iránti szenvedélyüknek.



A mozgalmas események mellett tehát természetesen a fülbemászó dalok sem hiányozhatnak: több új szerzeményt is hallhatnak a nézők az új epizódokban.



A népszerű olasz sorozat 3. évada április 24-től hétköznaponként 20:00-kor lesz látható a Disney Csatornán!