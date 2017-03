Jön a tavasz, időszerű a ruhatár felfrissítése

A Premier Outlet stylistja összegyűjtötte azokat a 2017-es divatszíneket, és- mintákat, melyeket viselve tavasszal is divatosak maradhatunk.Idén is reneszánszukat élik a mintás darabok, így könnyedén feldobhatjuk megjelenésünket, és csalhatunk mosolyt a saját, de környezetünk arcára is. A virágminta már tavaly is szuper divatos volt a nők körében, azonban idén lesz csak igazán nagy „sláger". Egyszerre kölcsönöz pompás és romantikus külsőt viselőjének.A csíkos mintáról egyértelműen az irigylésre méltó francia stílus jut eszünkbe, ami nem csak a nőknek, a férfiaknak is jól áll. Függőleges, vízszintes, átlós, vékony vagy vastag csíkozás… Az idei trendek nem szabnak határokat! A stylist szerint válasszunk megfelelő fazont és tökéletessé varázsolhatjuk vele akár a hétköznapi, akár a munkahelyi megjelenésünket is!

Az éveken át hódító neonszínek után elérkezett a finomabb pasztelles árnyalatok ideje. Válasszuk a kék, zöld, rózsaszín, sárga színeket, melyek igazán elegáns hatást kölcsönöznek. A férfiak se ódzkodjanak ezektől a daraboktól, üdévé varázsolja megjelenésüket.A március 10. és 12. között megrendezett Vásárlási Maratonon alkalmából a Premier Outlet hosszabbított nyitvatartással és ingyenes különjáratokkal készül az érdeklődőknek.