Jön A szultána második évada

A második évad is bővelkedik izgalmas fordulatokban, a legnagyobb meglepetés azonban a főszereplőváltás: Nürgül Yesilcay, a Megtört szívek sztárja váltja Beren Saat-ot. Törökország egyik legnépszerűbb színésznője nem véletlenül kapta meg Válide szultána szerepét, eleganciája és markánsabb női karaktere remekül tudja megmutatni Kösem szultána ellentmondást nem tűrő személyiségét, hatalmi ambícióit.



Az Oszmán Birodalom történelmében egy magyar név is feltűnik: méghozzá egy harcos amazon személyében. A történet szerint Bethlen Farya hercegnő Bethlen Gábor magyar király lányaként érkezik Isztambulba. A valóság azonban, hogy bár egy rövid ideig 1620-1621-ig valóban királlyá választották Bethlent I. Gábor néven, őt elsősorban erdélyi fejedelemként jegyzi a történelem (1613–1629.) És bár a valóságban Bethlennek volt egy ismeretlen nevű leánya, ő nagyon fiatalon meghalt.

Faryat a sztori szerint harcos természete gyakran bajba sodorja, nem egyszer férfiakkal is megküzd, ami persze a fiatal szultán érdeklődését is felkelti. Farya karakterét Farah Zeynep Abdullah eleveníti meg, aki ismerős lehet a magyar nézőknek a Szerelemben, háborúban című török sorozatból.



A második évad az eddigiekhez hasonlóan számos összeesküvést, intrikát tartogat, és bemutatja a török történelem azon korszakát, amit „a nők szultanátusaként" tartunk számon. Ez a korszak Hürrem szultána uralkodásával kezdődött, és Kösem halálával ért véget 1651-ben, azaz elsősorban Kösem hatalomhoz való ragaszkodását mutatja be, amelyet főleg fia, IV. Murád szultán szenved meg. A fiatal uralkodónak nem sikerül kitörnie anyja árnyékából, aki őt bábként használja céljai eléréséhez a Topkapi palota misztikus falai között.



