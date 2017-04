Jön a Hentesek Bereznay Tamással a Chili TV-n

Április 10-én új tematikus gasztro magazin indul a Chili TV műsorán. A Hentesek című produkció középpontjában a hús, és a hússal dolgozó ember áll. A hétköznap esténként jelentkező műsor séfje Bereznay Tamás, akinek nem titkolt célja, hogy a nézőket is húsimádóvá varázsolja.



Minden, ami hús. Így lehetne jellemezni a Chili TV legújabb, április 10-től jelentkező műsorát, amely két szereplőre épít: a hentesre és a séfre. A hentes a nyersanyag forrásánál tevékenykedik, ott, ahol még a jószág is látható, elmagyarázva, melyik húsrész mire való. Miközben egy-egy helyszín és alapanyag megjeleníti az ország sokszínűségét, ízességét, tájjellegét, az adásokból az is kiderül, hogy melyik húsrész milyen ételbe illik leginkább. A hentes elhoz egy darabot a húsból a Chili TV konyhájába, hogy Bereznay Tamás séffel ínycsiklandó tányérra valót varázsoljon belőle.



- Köztudottan húsimádó vagyok, így nem kérdés, hogy mennyire örülök ennek az új műsornak. Úgy gondolom, hogy manapság méltatlanul kevés figyelmet fordítunk a húsokra, azok fajtáira, a felhasználási lehetőségekre. Van mindenkinek egy-két jól megszokott kedvence, pedig igazán ízletes ételeket lehet készíteni olyan húsrészekből is, amelyeket sokaknak eszébe sem jutna kérni a hentesétől. Azt is eláruljuk, mire kell odafigyelni a húsok kiválasztásánál, hogyan állapítható meg, hogy megfelelő minőségű áruval állunk-e szemben. Az a célunk, hogy megmutassuk a húsok sokszínűségét, és megszerettessük azokat a nézőkkel, ehhez pedig a lehető legjobb partnereket kapom meg a hentesek személyében - árulta el a séf.



Hentesek április 10-től minden hétköznap 20:05-től a Chili TV-n!