Jön a Bogaras szülők! - Új sorozatot indít a TV2

A történet egy magyar nagyváros, kertvárosi és lakótelepi övezetének találkozásánál fekvő általános iskolájában játszódik, és kulturális és szociológiai szempontból is a társadalom különböző rétegeiből származó emberek együttélését, konfliktusait mutatja be kellő humorral fűszerezve.



A sorozatban többek között olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Mészáros Máté, vagy éppen a főszerepet alakító Téby Zita (akit korábban a Fapadban és a Hactionben is láthattunk).



A sztori elején Anna (Téby Zita), az elvált anyuka új iskolába viszi másodikos kislányát, és tervei ellenére ő maga is rögtön belecsöppen a közösségi életbe. Tóni (Mészáros Máté), az igazgató nagyon komolyan veszi a munkáját, modern pedagógia módszerekkel, igazi hajóskapitányként vezeti az iskolát, amelyben hol segítségére vannak, hol akadályozzák a tanári kar tagjai. De vajon hogyan sikerül kordában tartani a hóbortos kollégákat, a magánéleti problémáitól kissé feszült Enikőt (Ónodi Eszter), a szabályokat nem szívesen követő Helgát (Csákányi Eszter), a poszttraumás stresszel küzdő gondnokot, Sebit (Ódor Kristóf), vagy a túlmotivált, reménytelenül szerelmes iskolatitkárt, Zsókát (Murányi Tünde)? Nem is beszélve a szülőkről, akik származás, meggyőződés, életmód, nemi identitás, anyagi helyzet és műveltség tekintetében különböző rétegeket és típusokat képviselnek, és ezekből adódóan a legjobb szándék ellenére is időnként összetűzésbe kerülnek egymással.



– Büszkék vagyunk rá, hogy a magyarországi csatornák közül végül a TV2 szerezte meg a Lice Mother adaptációjának jogait, ezzel újabb fikciós sorozattal bővül a csatorna kínálata. Kiváló forgatókönyv, vagyis minden adott a sikerhez, a Bogaras szülők lesz az a sorozat, amiről garantáltan mindenki beszélni fog az ősszel – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.



A Red Arrow Studios formátumát vásárolta meg a TV2 Csoport és megbízásából az IKO Műsorgyártó Magyarország készítette a hazai adaptációt. A Lice Mother első szériája Hollandiában rendkívül jó nézettségi eredményeket hozott. A magyar változat producere Rákosi Tamás, produkciós igazgató Wisinger János, showrunner Csortos Szabó Sándor, főrendező Fazekas Csaba, a rendező Spáh Dávid.



Bogaras szülők október 9-től keddenként a Legbátrabb páros után a TV2-n!