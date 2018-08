Jön a Better Call Saul és a Fear the Walking Dead 5. évada

Izgalmakban azonban a következő hetekben sem lesz hiány, hiszen a Fear the Walking Dead 4. évada a világpremierrel egy időben augusztus 13-án hajnali 3 órakor folytatódik az AMC-n. Ebben az időpontban eredeti nyelven, míg az esti főműsoridőben 22:00 órakor magyarul lesz látható a sorozat. Az eddig is nagy sikert arató széria vezető producere Scott M. Gimple, showrunnerei Andew Chambliss, Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd és Greg Nicotero, gyártója az AMC Studios. A produkcióban olyan színészek szerepelnek, mint Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace és Jenna Elfman.



A "Better Call Saul" negyedik évada szeptember 27-én este 10 órakor debütál a magyar AMC-n. A számtalan díjra, egyebek mellett három Golden Globe-ra és 23 Emmy-díjra jelölt Better Call Saul vezető producerei Peter Gould, Vince Gilligan, Mark Johnson, Melissa Berstein, Thomas Schnauz és Gennifer Hutchinson. A Sony Pictures Television és az AMC Studios koprodukciójaként jegyzett sorozatban Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando és Giancarlo Esposito tűnik fel a főbb szerepekben.



Az AMC korábban az is bejelentette, hogy a fenti sorozatokon túl a The Terror is új évadot kap, mely a második világháború idején játszódik majd. A második évad alkotója Alexander Woo és Max Borenstein.