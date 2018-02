John Newman után újabb nagy nevet jelentettek be az EFOTT-ra

A hazai közönség idén júliusban először hallhatja és láthatja Jessi J brit világsztárt élőben Velencén, az EFOTT-on - jelentették be a fesztivál szervezői. A Bang Bang Ariana Grande-vel és Nicki Minajjal, a Price Tag, a Flashlight, a Domino és még lehetne sorolni – a sztár dalai többmilliárdos letöltést generáltak már a zene-streamelő platformokon, illetve a YouTube-on, de igen nagy tekintélyre és nézettségre tett szert a brit és ausztrál Voice mentoraként és zsűritagjaként is. Jessi J David Guettával is készített közös dalt Laserlight címmel.



Maszlavér Gábor fesztiváligazgató elmondta, jelenleg zajlik a fellépők listájának véglegesítése, a közösségi oldalakon folyamatosan publikálják a neveket, ezzel párhuzamosan pedig nagy erőkkel szervezzük a színes nappali, elsősorban sport, kulturális és turisztikai programokat.