John Goodman csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán.

A 64 éves színész, aki jelenleg a Kong: Koponya sziget című filmben látható, pénteken avatta fel a csillagát, az övé a 2604. a Hollywood Boulevardon.Több száz rajongója előtt a híresség azt mondta, most már úgy érzi, része Hollywood történetének. A színészt a King Kong-film két szereplője, Brie Larson és Tom Hiddleston is elkísérte, és jelen volt Jeff Bridges is, akivel A nagy Lebowski című klasszikusban játszott együtt, ő méltatta a kollégáját. "Legenda" - mondta nemes egyszerűséggel a 67 éves Jeff Bridges, aki az ünnepség résztvevőinek nagy örömére olyan kardigánt viselt, mint amilyet Tökiként A nagy Lebowskiban.

John Goodman az 1980-as évek végén a Roseanne című tévésorozatban lett széles körben ismert. A filmvásznon elsősorban mellékszereplőként foglalkoztatják, de rendre emlékezetes alakításaival a legjobbak között tartják számon. Szerepelt többek közt Az Argo-akció és a The Artist - A némafilmes című filmben.