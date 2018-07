Jöhet az esküvő! Rékasi megkérte Pikali Gerda kezét

kép: BorsOnline

Újra családalapításra adta a fejét Pikali Gerda és Rékasi Károly. A József Attila Színház mű­vészei már túl vannak egy-egy komolyabb kapcsolaton, hiszen Gerdának két kisfia született a Big Brotherből megismert Gézutól, míg Károly több mint két évtizedig alkotott egy párt Détár Enikővel. Ám öt évvel ezelőtt a két színész egymásba szeretett, akkor sokan támadást kaptak. - írja a BorsOnline Ráadásul az élet is kemény próbatétel elé állította őket, amikor 2015-ben a Barátok közt sztárja motorbalesetet szenvedett. Két éven át kórházról kórházra járt. Testileg-lelkileg megviselte a sé­rülés. Nem tudott dolgozni. De Gerda ezekben az időkben is kitartott mellette. Valószínűleg már akkor úgy gondolta, hogy ezzel a nővel szeretné leélni a hátralévő életét, ám a megfelelő alkalom a lánykérésre csak most jött el.Az örömhírt a színésznő maga jelentette be a negyvenedik születésnapi meglepetéspartiján, amit Rékasi Károly szervezett egy hajón a tiszteletére, és amiről a Bors pénteken címlapon számolt be.

Gerda sugárzott a boldogságtól. A nagy nyilvánosság előtt jelentette be, hogy Karcsi megkérte a kezét, és boldogan mu­tatta az eljegyzési gyűrűjét.

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

– mondta a Borsnak informátorunk.A jegyespár napokkal ezelőtt érkezett haza egy olaszországi nyaralásból, az ott készült gyönyörű tengerparti képeket Ré­kasi Károly tette fel a Facebook-oldalára. Az egyik fotón jól látszik a színésznő kezén lévő eljegyzési gyűrű. Az sem kizárt, hogy Rékasi Károly ott, a mesés tengerparti környezetben kérte meg a kezét.Tegnap délelőtt telefonon kereste a Bors munkatársa a színészt, hogy gratuláljunk az eljegyzéshez. Ő szűkszavúan nyilatkozott, és az okát is el­mondta, miért.

Köszönjük szépen. Nincs kizárva, hogy az egy eljegyzési gyűrű, bárkinek lehet bármilyen gyűrű az ujján.

– fogalmazott sejtelmesen Rékasi.

De ez a mi ügyünk. Jócskán megböjtöltük a korábbi nyilvánosságot, nem akarunk már állandóan szem előtt lenni.

– mondta a Borsnak a színész.