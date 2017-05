Jimmy Kimmel lesz a 90. Oscar-gála házigazdája

Jövőre is Jimmy Kimmel lesz az Oscar-gála házigazdája, és a műsor idei producerei is visszatérnek a 90. díjátadóra - jelentette be kedden az amerikai filmakadémia.

"Ha úgy gondolják, hogy jól elszúrtuk az idei évet, várják csak meg, mit tervezünk a 90. évfordulóra!" - viccelődött Kimmel. A népszerű késő esti talkshow-házigazda az idei Oscar-gála kaotikus befejezésére célzott, amikor a legjobb film díját tévedésből először a Kaliforniai álomnak adták át a valódi díjazott Holdfény helyett.



Billy Crystal 1997-98-as Oscar-műsorvezetése óta még senki sem vezette a gálát egymást követő két évben. Kimmel visszatérését kedden az amerikai filmakadémia elnöke, Cheryl Boone Isaacs közölte, hangsúlyozva, hogy a házigazda a műsor elejétől egészen a fináléig kitűnő munkát végzett. Isaacs "az Oscar-történelem egyik legjobb házigazdájának nevezte" Kimmelt. Egyúttal bejelentette, hogy a 90. gála műsorát is a Michael De Luca és Jennifer Todd-producerpárosra bízza a filmakadémia, mivel idén is "gyönyörű" és "vizuálisan lenyűgöző" produkciót hoztak létre. A 90. Oscar-díjátadó ceremóniát 2018. március 4-én rendezik meg Hollywoodban.