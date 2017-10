Jennifer Lopez összetört az értelmetlen tragédia hallatán

Jennifer Lopez kedden lemondta eheti Las Vegas-i koncertjeit a több tucatnyi halálos áldozattal és félezernyi sérülttel járó lövöldözés áldozataira való tekintettel.



A sztár szerdán, pénteken és szombaton lépett volna fel a kaszinóvárosban, közleménye szerint az előadásokat később megtartják, de a jegyeket vissza is lehet váltani.



A Mandalay Bay Hotel előtt megrendezett szabadtéri countryzenei koncert közönségére egy magányos merénylő nyitott tüzet egy közeli szállodából vasárnap este. A lövések miatt 59 ember vesztette életét és több mint ötszázan megsérültek.



Lopez február óta rendszeresen fellép a Las Vegas-i Planet Hollywood Resort & Casino műsorában All I Have című előadásával. Koncertjei 2018 júniusáig folytatódnak.



Lopez elmondta, hogy össze van törve az értelmetlen tragédia miatt, és minden együttérzése és részvéte az áldozatoké és a gyászoló családoké.