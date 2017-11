Jennifer Lawrencenek egyelőre elég, ha mások gyerekeire vigyáz

Az anyukája volt az egyetlen ember, aki azt tudta mondani neki: álljon meg egy kicsit! Jen fiúk közt nőtt fel, mivel két bátyja van, ezért elég vad és szabadszájú volt, figyelni kellett rá

A szombat esti Helló, Hollywood című műsorban Jennifer Lawrence-szel beszélget Návai Anikó, a Los Angelesben élő újságíró, aki a színésznőt először az édesanyjáról faggatta - írta meg a Bors – magyarázza Anikó. Kérdeztem tőle, hogy vajon így van ez ma is? Azt válaszolta: „Nem egészen, ma már komolyan vesz az anyukám. Ő a legjobb anya, akire vágyhat egy gyermek. Mindig is anya akart lenni és ezt tökéletesen csinálta. Abszolút jó kapcsolatban vagyunk, most karácsonykor is megyek haza hozzá".

Most hazamegyek Kentuckyba, ahol abban abban a pillanatban rám zúdítanak hét gyereket, hogy bébiszitteljem őket – mesélte a sztár Anikónak. – Hat hónapostól öt évesig hét gyerek! De végre van egy kislány is! Nagyon cuki.

Végre? Még csak 27 éves vagyok! Negyvenöt éves koromig fogok várni a gyerekszüléssel

Tavaly azt mesélte Jen, hogy karácsonykor halálra unja magát, mert nem dolgozik. Olyankor egy vödör pattogatott kukoricával beül a tévé elé és mozizik. Idén másképp lesz!Návai ennek kapcsán azt arról is kérdezte Hollywood üdvöskéjét, hogy neki mikor lesz végre gyereke.– szögezte le Jennifer Lawrence, aki még hosszan mesél a Helló, Hollywood című riportműsorban a Mother, Anyám! című filmjéről, a családjáról, a pasijáról szombat este a nagyfilm után.