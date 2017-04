Jelnyelvi szinkrontolmács kesztyűt fejlesztett ki egy nyíregyházi diák

Tóth Bence mutatja be a jeltolmács kesztyűt

A XXII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításon - mely a hazai, és a határon túli kutató, és innovatív fejlesztő diákok seregszemléje -, mutatták be eredményeiket a tanulók Budapesten, 2017. április 21-22-én.A nyíregyházi Bánkirobot Műhely diákjai ez évben is izgalmas, és újszerű fejlesztéseket hoztak magukkal és a Zentai Tehetséggondozó Gimnáziummal együtt a két legnépesebb küldöttséggel vettek részt Kossuth Klubban.A Nemzeti Múzeum szomszédságában található patinás épületben csütörtök reggel a versenyző diákok saját kutatásuk, fejlesztésük eredményeit mutatták be az elismert szakértőkből álló zsűritagoknak.Az alkotók jutalma továbbá egy tudományos-technikai táborban való részvétel, ahol még tovább fejleszthetik eredményeiket, vagy új ötleteket meríthetnek a nemzetközi tapasztalatok megismerésével Budapesten ez év augusztusában.alkotója, Tóth Bence műve hazánkat képviseli majd Brazíliában a világkiállításon ez év augusztusában.

Zsigó Miklós, Szemerszki Bálint és Tóth Bence és a kutatórobot

A jeltolmács kesztyű egy jelnyelvi szinkrontolmács, melynek. Így a kesztyű segítségével a siket emberek képesek lehetnek mindennapi ügyeket intézni pl. a bankban, az autószerelőnél. Mindez megkönnyítheti a siket emberek társadalmi integrációját, a halláskárosultak foglalkoztatását, munkába állását. A kesztyű legfontosabb célja tehát, hogy viselője képes legyen kommunikálni azokkal az emberekkel is, akik nem ismerik a jelnyelvet.alkotói Zsigó Miklós, Szemerszki Bálint és Tóth Bence olyan távirányítható eszköz kialakítására törekedtek, melypl. víztározókat működtető cégek munkáját segítve, hiszen azok kiürítése nélkül találhatják meg a szakemberek a felmerült hibákat és tehetik meg a szükséges intézkedéseket, ezzel vizet, energiát és élőmunkát is megtakarítva csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.

Vas Bertalan és az izommosgás vezérelt eszközök

Vas Bertalan alkotásaként került bemutatásra.

Működésének lényege, az orvosi diagnosztikában használatos eljárás, melynek során az izmok összehúzódásakor keletkező nagyon kicsi, elektromos jelek érzékelésével eszközöket vezérelhetünk.– TV, lámpa, és a technológia alapján elkészített robotkéz akár szorításra is alkalmassá válik.Természetesen a diákok minden kutatási-fejlesztési eredménye mögött szükség van egy elhivatott, lelkes oktatóra, aki újabbnál újabb ötletekre sarkallja őket, biztos szakmai tudása pedig segít az felmerülő akadályok megoldásában. Ez a tanár a szakmai szimpóziumon Tehetséggondozási Nívódíjjal kitüntetett Zsigó Zsolt, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégiuma mentortanára.