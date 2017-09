Játékfilmet kap Clifford, a nagy piros kutya, melynek kalandjait korábban animációs sorozatban élvezhették a gyerekek a televízióban.



A megfilmesítés jogait tavaly megszerző Paramount stúdió tervei szerint a Clifford-film részben élőszereplős, részben animációs produkció lesz.



A mozis feldolgozást az Alvin és a mókusok című családi filmet is jegyző Walt Becker rendezi - osztotta meg értesülését hétfőn a The Hollywood Reporter.



Clifford, a nagy piros kutya Noeman Bridwell 1963-tól kiadott gyerekkönyveiből került a tévéképernyőre. A történetekben a másfél méter magas piros kutya és gazdája, Emily Elizabeth kalandjait ismerhette meg a közönség. A kislány még kölyökkutyaként kapta Cliffordot, aki aztán olyan nagyra nőtt, hogy miatta a családnak a nagyvárosból egy vidéki házba kellett költöznie.



A játékfilm forgatókönyvén először Justin Malen dolgozott, az eddig elkészült anyagot most Ellen Rapoport írja át.



A 49 éves Becker több sikert ért el az élőszereplős-animációs hibridfilmek rendezőjeként. Az Alvin-mozi 234 millió dolláros jegybevételt ért el világszerte, de jól szerepelt a Vén csontok című filmje, amit John Travoltával és Robin Williamsszel forgatott, valamint ő rendezte az Én és én meg a tehén című vígjátékot is.